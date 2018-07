En 48 meter lang færge var på vej til en nærliggende ø, da den sejlede ind i stormvejr og forulykkede.

Jakarta. Mindst 41 personer savnes fortsat, efter en færge tirsdag stødte på grund ud for den indonesiske ø Sulawesi.

Det oplyser myndighederne ifølge nyhedsbureauet AP.

Færgen havde 139 mennesker og 150 køretøjer om bord, da den forulykkede 300 meter fra kysten.

- Færgen stødte på grund omkring 300 meter fra kysten ud for øen Sulawesi, oplyser transportmyndigheder i Indonesien.

69 personer er blevet reddet, mens mindst 29 personer er bekræftet omkommet.

Den 48 meter lange færge var på vej fra Sulawesi til den nærliggende ø Selayar. Men undervejs sejlede færgen ind i stormvejr og høje bølger.

Fartøjet tippede over til den ene side, inden det stødte på grund ud for distriktet Kepulauan Selayar, oplyser en talsmand for det lokale politi Dicky Sondana.

Efter ulykken lå op mod 50 passagerer i vandet og på den forulykkede færge og ventede på at blive reddet i land.

Færgeulykker forekommer med jævne mellemrum i Indonesien, hvor mange indbyggere er afhængige af denne transportform for at komme rundt mellem landets cirka 17.000 øer.

Myndighederne meddelte tidligere tirsdag, at de opgiver eftersøgningen efter flere omkomne fra en anden færgeulykke, som kostede næsten 200 mennesker livet.

Den overfyldte færge KM Sinar Bangun sank, få minutter efter at den var sejlet ud i dårligt vejr på søen Lake Toba den 18. juni.

/ritzau/