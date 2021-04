Tusindvis af migranter sejler hvert år ud fra Tunesien mod Europa. Torsdag druknede 41, heriblandt en baby.

41 migranter er druknet, efter at deres båd sank ud for den tunesiske kyst torsdag aften. Tre blev reddet i land.

Det oplyser FN fredag.

Ifølge FN's Internationale Organisation for Migration (IOM) og FN's Flygtningeorganisation (UNHCR) sank båden ud for kystbyen Sfax.

De første meldinger fra kystvagten gik på, at 20 migranter fra Afrika syd for Sahara var druknet.

En talsmand for den lokale kystvagt, Ali al-Ayari, fortalte således, at ligene af ti mænd, ni kvinder og en baby var blevet bjærget.

Den tunesiske kyst er blevet et startpunkt for tusindvis af migranter, der håber på et bedre liv i Europa.

I sidste måned omkom mindst 39 migranter fra to både, mens flere end 60 migranter døde i juni sidste år, da deres både sank ud for Sfax.

/ritzau/dpa