Den Demokratiske Republik Congo har beordret stort område evakueret på grund af frygt for nyt vulkanudbrud.

Næsten 400.000 mennesker er tvunget på flugt fra den østlige by Goma i Den Demokratiske Republik Congo. Det sker, efter at landets regering har beordret området evakueret på grund af frygt for et nyt udbrud fra på Nyiragongo-vulkanen.

- 80.000 boliger, hvilket svarer til omkring 400.000 indbyggere har forladt Goma, rapporterer myndighederne.

Den store befolkningsgruppe strømmede væk fra området torsdag og tidligt fredag, hvor myndighederne havde arrangeret transport mod Sake, der ligger omkring 20 kilometer vest for Goma, fra hver af de ti berørte distrikter i byen.

Goma-området har i alt omkring to millioner indbyggere.

- Folk skal kun tage det absolut mest nødvendige med sig, sådan at alle har en chance for at komme væk, sagde en lokal embedsmand torsdag.

Samtidig siger en journalist fra AFP, at evakueringsordren har fået titusindvis af mennesker til at flygte i retning mod grænsen til Rwanda.

I weekenden efterlod et vulkanudbrud fra Nyiragongo mindst 32 mennesker døde og hundredvis af huse begravet.

FN frygter, at omkring 20.000 mennesker er blevet gjort hjemløse.

Mange indbyggere blev ramt af panik lørdag aften, da Nyiragongo gik i udbrud og sendte en strøm af lava i retning mod byen, der ligger nær grænsen til Rwanda.

Den glødende lava stoppede dog, lige akkurat før den nåede byen.

Et udbrud i 2002 dræbte omkring 100 mennesker og efterlod 120.000 hjemløse.

/ritzau/AFP