Stranden ligger ud for byen Mallacoota i delstaten Victoria sydøst for hovedstaden og regeringsbyen, Canberra.

4000 personer er fanget på en strand på Australiens sydøstkyst omringet af brande.

Stranden ligger ud for byen Mallacoota i delstaten Victoria sydøst for hovedstaden og regeringsbyen, Canberra.

De 4000 lokale og feriegæster er beskyttet af brandmænd, der tilskynder personerne til at opholde sig tæt på havet.

Der er fire mennesker, som brandmyndighederne indtil videre ikke kan gøre rede for, oplyser direktør for katastrofeberedskabet Andrew Crisp til det australske medie The Age.

På Twitter deler flere af byens borgere apokalyptiske billeder fra byen om morgenen, hvor hele himlen er ildrød og mørk fra de massive brande, der hærger i området.

Borgere rapporterer om eksplosionslyde fra byen, der med al sandsynlighed er gasflasker, der sprænger i luften.

Gløder skulle sværme rundt i de kraftige vinde i byen, fortæller flere borgere til The Age.

/ritzau/