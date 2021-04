Næste måneds Brit Awards skal vise, om store indendørs begivenheder kan afholdes forsvarligt i Storbritannien.

Omkring 4000 tilskuere ventes at deltage, når Storbritanniens største musikpris, Brit Awards, i næste måned løber af stablen i London.

Det gør ifølge arrangørerne prisuddelingen til den første større indendørs musikbegivenhed i landet, siden Storbritannien første gang lukkede ned i begyndelse af sidste år på grund af coronavirus.

Prisuddelingen skal efter planen afholdes 11. maj i O2 Arena.

Showet er en del af den britiske regerings Events Research Programme. Her har en arbejdsgruppe fået til opgave at kigge på, hvorvidt det er muligt at afholde større arrangementer med tilskuere på en forsvarlig måde.

Udvalget har i den forbindelse udpeget flere pilotprojekter, hvoraf Brit Awards er et af dem.

Showet skal blandt andet bruges til at afklare, om det kan lade sig gøre at afholde en stor indendørs begivenhed på en sikker måde uden for eksempel krav om at holde afstand.

De mange tilskuere behøver heller ikke at bære mundbind under showet. Men det vil være et krav, at de kan fremvise en negativ coronatest, før de bliver lukket ind i arenaen.

Alle deltagere vil også blive bedt om at tage en coronatest efter prisuddelingen og give deres kontaktoplysninger, så de er nemmere at opspore i tilfælde af et smitteudbrud.

Ligesom i flere andre lande har livemusik-begivenheder med publikum været fuldstændig bandlyst i Storbritannien under pandemien.

Takket være en hurtig vaccineudrulning er flere restriktioner dog ved at blive hævet i landet, og ifølge regeringens genåbningsplan kan blandt andet spillesteder se frem til at åbne dørene igen i næste måned.

- Vi håber, at det kan skabe en vej for livemusikkens tilbagevenden, hvilket både fans og kunstnere har savnet rigtig meget, siger administrerende direktør for Brit Awards Geoff Taylor.

Af de godt 4000 tilskuere til prisuddelingen vil 2500 af dem bestå af frontlinjearbejdere, der får billetterne foræret.

/ritzau/Reuters