Mere end 400.000 mennesker er blevet evakueret i den amerikanske delstat South Carolina, hvor orkanen Florence nærmer sig.

Samtidig har over 4.000 indbyggere søgt tilflugt i shelters, oplyser de lokale myndigheder ifølge nyhedsbureauet AP.

I alt formoder myndighederne, at 421.000 personer har forladt delstatens kyststrækning.

Ifølge USA's National Hurricane Center (NHC) forventes orkanen at ramme North Carolina fredag, mens stormen vil bevæge sig ind i landet i løbet af lørdagen.

Omkring 10 millioner mennesker bor langs orkanens ventede rute, og med Florences størrelse forventes op til en meters nedbør på to dage visse steder.

Der er torsdag målt vindstød på 165 kilometer i timen i vejrsystemet. Det er et fald fra tidligere på ugen. Orkanen er også blevet nedgraderet fra kategori fire til to.

Det betyder dog ikke, at ødelæggelserne ikke kan blive omfattende.

I North Carolina advarer guvernør Roy Cooper mod at undervurdere orkanen på baggrund af den sænkede styrke.

»Orkanen Florence var ikke inviteret, men nu er hun ved at være her alligevel. Mit budskab i dag er: Lad være med at slappe af. I må ikke slappe af og sænke paraderne. Vær på vagt. Dette er en stærk storm, som kan dræbe. I dag bliver truslen til virkelighed;« sagde han på et pressemøde torsdag.

South Carolinas guvernør, Henry McMaster, kom også med en klar opfordring til borgerne.

»Hvis du har tænkt dig at tage afsted... - og det bør du, hvis du ikke allerede har gjort det - du bør tage afsted nu. Tiden løber ud,« sagde han torsdag eftermiddag.

Billeder fra North Carolina viser, at byer langs kysten er begyndt at opleve, at havvand presses op på land af vindstødene.

Myndighederne har advaret de indbyggere, der ikke ønsker at blive evakueret, om, at de kan ende med at sidde alene, gennemblødt og i totalt mørke.

Redningsfolk kører ikke ud, før vindhastigheden er på 80 kilometer i timen eller under, lyder beskeden også.

Florence har vindstød af orkanstyrke i 130 kilometer fra orkanens centrum ifølge NHC.

Der forventes, at havvand kan blive presset tre kilometer ind i landet. Alt efter hvor længe Florence bliver hængende over et område, forventes oversvømmelser på op til fire meter.