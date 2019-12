Studerende, lærere og landmænd deltog onsdag i en landsdækkede protest. De er utilfredse med regeringen.

Titusindvis af colombianere gik på gaden på tværs af landet onsdag.

Det sker, efter at regeringen ikke har formået at nå til enighed om at afslutte de protester, der har præget landet i to uger.

Fagforeningsfolk, studerende, lærere, landmænd og folk fra landets oprindelige befolkning marcherede i hovedstaden Bogotá. Tusinder havde samlet sig på den centrale plads Plaza Bolívar, hvor nogle af dem sang og dansede.

- Vi demonstrerer mod statens vilkårlighed, mod korruption. Der er ingen sundhedspleje, der er ingen uddannelse, siger en indfødt iført hovedbeklædning af fjer til tv-stationen Canal Uno i Bogotá.

- Regeringen ønsker ikke at tale med os, siger en studerende ved navn Alejandro til tv-stationen Cablenoticias.

Ifølge myndighederne deltog 40.000 mennesker i onsdagens demonstrationer.

Antallet af demonstranter er faldet voldsomt siden den 21. november, hvor 250.000 mennesker gik på gaden mod regeringens planer om at hæve pensionsalderen, sænke mindstelønnen for unge og skære i finansieringen til uddannelse.

Onsdagens protest er den tredje landsdækkende protest. Dog er der dagligt blevet holdt mindre demonstrationer rundt omkring.

Nogle af disse demonstrationer er endt voldeligt, hvilket har ført til sammenstød, plyndringer og hærværk.

Onsdag blev der rapporteret om sammenstød mellem demonstranter og politi i byerne Cali og Medellín.

