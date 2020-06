Ifølge et kinesisk medie står en sikkerhedsvagt angiveligt bag knivoverfaldet på den kinesiske skole.

Over 40 elever og medarbejdere er sårede efter et knivangreb torsdag morgen på en folkeskole i det sydlige Kina.

Det skriver statslige medier ifølge nyhedsbureauet dpa.

Det britiske medie The Daily Star citerer det kinesiske medie Global Times for, at angrebet angiveligt skulle være begået af en 50-årig sikkerhedsvagt.

Ifølge Global Times er den formodede gerningsmand anholdt.

Det står endnu ikke klart, om nogen er i kritisk tilstand efter angrebet. Ifølge The Daily Star er eleverne på skolen, der ligger i byen Wuzhou i regionen Guangxi, mellem seks og 13 år.

På en video, som Global Times har lagt på det sociale medie Twitter, kan man se, hvordan børn bliver ført ud af skolen.

Global Times skriver på Twitter, at delstatsmyndighederne oplyser, at de sårede er sendt til behandling.

I de senere år har der været flere knivangreb på skoler i Kina.

I en lignende sag fra september sidste år blev otte skolebørn dræbt på deres første skoledag efter en knivangreb på en skole i landsbyen Chaoyangpo.

Angrebet blev begået af en 40-årig mand, der angreb børnene, netop da de var ankommet til skolen.

I januar sidste år blev 20 børn såret i et andet knivangreb på en skole i den kinesiske hovedstad, Beijing.

