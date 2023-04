Lyt til artiklen

Der skal skæres på vandforbruget, og det skal være nu.

Sådan konkluderer den amerikanske regering, ifølge CNN, når det kommer til alarmerende tal fra Colorado-floden.

Floden leverer vand og elektricitet til flere end 40 millioner mennesker i syv stater: Utah, Wyoming, Colorado, New Mexico, Nevada, Arizona og Californien.

Nu begynder man for alvor at mærke mange års overforbrug af gødning fra landbruget kombineret med tørke.

Derfor vil regeringen gribe ind.

Det ventes at komme til at gå ud over storbyer som Las Vegas og Los Angeles, hvor der skal skæres kraftigt ned på vandforbruget.

90 procent af vandforsyningen i Las Vegas kommer således fra Colorado-floden.

Men også landbruget uden for storbyerne kan i den grad blive ramt, da meget jord skal braklægges.

Presset på floden er godt nok blevet lettet lidt efter en vinter med rekordstore mængder sne og meget nedbør i den vestlige del af USA.

Til CNN påpeger viceindenrigsminister, Tommy Beaudreau, at det dog kun giver en meget midlertidig ro på situationen.

»Selvom det er opmuntrende, vil den langsigtede tendens fortsat være tørke og vandmangel. Der er en risiko for, at selv et godt vandår bare skubber kurven et par måneder, og vi er nødt til at fortsætte vores planlægninger i overensstemmelse hermed,« siger han.

Regeringen forventer at kunne fremlægge nogle mere konkrete planer inden for et par uger.