En yngre amerikansk kvinde er kommet i alvorlig modvind efter at en video, hvori hun optræder, er gået viralt.

I videoen, som øjensynligt er optaget i New York, bliver en mindre uenighed omkring en bycykel pludselig til noget af et tilløbsstykke, skriver blandt andre Revolt.

Det skyldes kvindens opførsel undervejs i videoen, som indtil videre er set flere end 40 millioner gange.

Kvinden, som er hvid, begynder nemlig at råbe gentagne gange på hjælp fra forbipasserende, da hun har fat i en bycykel sammen med en sort teenager.

Han hævder, at han allerede har betalt for at benytte cyklen.

»Du skader mit foster,« siger hun blandt andet undervejs til den unge mand, der insisterer på, at han allerede har låst cyklen op.

Herefter begynder kvinden, som er blevet kaldt en 'Karen' på grund af sin opførsel, tilsyneladende at græde, da en forbipasserende spørger, hvad der foregår.

De tårer køber mændene omkring hende ikke, og hun holder da også relativt hurtigt op igen.

Til sidst opgiver hun tilsyneladende sit forehavende, da den unge mand overfor de nu forsamlede personer hævder, at cyklen allerede er aktiveret og tilknyttet hans bycykel-konto.

Men selv om situationen dermed er overstået, er tingene efterfølgende blevet meget værre for kvinden.

Hun bliver nemlig nu lagt for had på sociale medier.

Seere af klippet har øjensynligt fundet frem til hendes navn, hvorefter de har gjort hendes arbejdsgiver – et hospital i nærheden - opmærksom på episoden.

De kræver hende fyret, og hospitalet har efterfølgende måttet beklage episoden i en meddelelse på Twitter, ligesom man har iværksat en undersøgelse af sagen.

»Den ansatte er netop nu på orlov og vil forblive det, mens en undersøgelse er i gang. Som sundhedssystem er det vores ønske at sørge for et miljø for vores patienter og personale, som er fri for diskrimination af enhver slags,« lyder det fra en talsperson for NYC Health + Hospitals.

Andre brugere er i chok over, at kvinden på den måde bringer den unge sorte mand og hans venner i fare.

»Hun er maksimalt en d-liste skuespiller og en tyv. Hun kunne have forårsaget, at disse sorte mænd var blevet alvorligt såret eller dræbt,« skriver en af tusindvis af brugere, der har reageret på videoen.

»Det eneste, der er værre end en kvinde, som ikke kan stilles til ansvar, er en hvid kvinde, som bruger sine privilegier som våben,« skriver en anden.