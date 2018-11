Myndighederne i Colombia har optrevlet en kreds af menneskehandlere, der har tvunget migranter i prostitution.

40 venezuelanske kvinder er blevet reddet fra et netværk af menneskehandlere i Colombia, der har opsnappet migranter ved grænsen og tvunget dem til prostitution.

Det oplyser den colombianske chefanklager Nestor Martinez torsdag.

Netværket af menneskehandlere har fundet de pågældende kvinder ved grænsebyen Cocuta. Her har kvinderne fået tilbud om transport til hovedstaden Bogota.

Dernæst er kvinderne blevet låst inde. Deres id-papirer er blevet konfiskeret. Og de er blevet tvunget til 20 dages prostitution som betaling for transporten.

Ifølge chefanklageren har kvinderne kun fået 15 minutters frihed om dagen. Og de har fået bøder, hvis de har overtrådt tidsgrænsen.

Lederne af netværket hyrede en læge til at foretage aborter på kvinderne, hvis de skulle blive gravide.

- Det er fuldstændig foragteligt, siger Nestor Martinez.

Menneskerettighedsgrupper er bekymrede for, at menneskehandel er blevet mere udbredt i Colombia, i takt med at antallet af migranter fra Venezuela er steget.

Over tre millioner er flygtet fra Venezuela de seneste år på grund af den økonomiske og humanitære krise i landet, vurderer FN.

Colombia har modtaget flere migranter end noget andet land i regionen.

Mange af de kvindelige migranter bliver senere fundet i sexarbejde i et desperat forsøg på at forsørge deres familier. Det oplyser de lokale myndigheder.

De 40 kvinder kunne være blevet reddet tidligere, siger chefanklageren. Men en ansat fra Colombias immigrationsmyndigheder gav det kriminelle netværk et tip om efterforskningen.

Den ansatte vil blive stille til ansvar, lover chefanklageren.

Afsløringerne er en del af en større politiaktion, hvor 144 personer er blevet pågrebet.

/ritzau/AP