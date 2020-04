I Sverige er der det seneste døgn registreret et mindre fald i antallet af coronarelaterede dødsfald.

40 personer smittet med coronavirus er omkommet i Sverige det seneste døgn.

Det viser en opgørelse fra de svenske sundhedsmyndigheder ifølge nyhedsbureauet TT.

Dagen forinden var tallet 51

Med lørdagens opjustering er det samlede dødstal oppe på 373 i Sverige, mens i alt 6443 er testet positiv for virusset.

Antallet af personer, der er indlagt på intensive afdelinger, er 520, hvoraf 391 er mænd og 129 er kvinder.

Sverige har de seneste dage oplevet en markant stigning i antallet af smittede og døde i forbindelse med coronapandemien.

De svenske myndigheder er både inden for og uden for Sveriges grænser blevet kritiseret for ikke at indføre strenge restriktioner, som man gjort i andre lande for at bremse spredningen af smitten.

Således er det stadig muligt at gå på restaurant og bar i Sverige, og skolerne holdes åbent - i modsætning til eksempelvis Danmark.

/ritzau/