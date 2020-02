I mere end et årti havde 40-årige Gerardo Moctezuma kraftig hovedpine, hvilket ofte forårsagede besvimelser. Til sidst gik han til lægen for at få svar.

Svaret endte med at chokere Gerardo Moctezuma såvel som lægerne.

Gerardo Moctezuma fik foretaget en MR-scanning af neurokirurgen Jordan Amadio, der ikke var i tvivl, da først han så billederne. Det skriver CNN.

Nemlig en 3,5 centimeter lang bændelorm i hjernen, som havde forårsaget smerterne gennem mere end et årti.

Resultatet af Gerardo Moctezumbas MR-scanning. Foto: Ascension Seton Medical Center. Vis mere Resultatet af Gerardo Moctezumbas MR-scanning. Foto: Ascension Seton Medical Center.

»Smerterne var meget intense og meget stærk. Jeg begyndte at svede bare på grund af smerten,« siger Gerardo Moctezuma til CNN.

Jordan Amadio og hans kolleger påpeger, at Gerardo Moctezuma søgte om hjælp i sidste øjeblik. Havde han ventet, ville han være død på grund af et for stort pres i hjernen.

Episoden skete i maj sidste år og krævede en omgående hasteoperation på tre timer, der i sidste ende reddede den 40-årige mands liv.

Lægerne konkluderede også, at bændelormen havde været i hjernen på Gerardo Moctezuma i mere end et årti.

Gerardo Moctezuma fik fjernet en bændelorm i hjernen. Foto: CNN Vis mere Gerardo Moctezuma fik fjernet en bændelorm i hjernen. Foto: CNN

Hvordan Gerardo Moctezuma har fået bændelormen er svært at konkludere. Moctezuma mener selv, at bændelormen kan stamme fra noget dårligt kød, han fik engang, han opholdte sig i Mexico for mange år siden.

En bændelorm er en parasit, der kan blive op til flere meter lang.

Man kan blandt andet få bændelorm ved at spise råt kød som indeholder bændelormens larvecyster.

Ifølge Statens Serum Instistut er bændelorm yderste sjældent i Danmark. Og hvis en borger bliver smittet, skyldes det som regel ophold i udlandet.