Tirsdag fremstilles en efterlyst mand for en dommer, efter han blev anholdt i en sag om 39 døde migranter.

En 40-årig mand fra Nordirland er mandag blevet anholdt i Irland i sagen om 39 vietnamesiske migranter, der blev fundet døde i anhængeren til en lastbil i Essex i oktober sidste år.

Den anholdte er sigtet for 39 tilfælde af manddrab og for overtrædelsen af love om indvandring. Det meddeler politiet i Essex. Manden ventes fremstillet for en dommer i den irske hovedstad, Dublin, tirsdag.

Det var den 23. oktober 2019, at otte kvinder og 31 mænd blev fundet døde i en kølecontainer i en anhænger i Grays i Essex nær London. Ni af dem var teenagere.

Alle 39 var døde af kulde og kvælning.

I forvejen er en nordirsk mand, der kørte lastbilen, fængslet i sagen. Han erklærede sig tidligere på måneden skyldig i 39 tilfælde af manddrab.

Derudover er han også tiltalt for menneskesmugling og hvidvaskning af penge.

Flere andre har været anholdt i sagen. I efteråret var der meldinger om, at ti personer skulle være blevet anholdt i Vietnam.

Fundet af ligene i kølecontainerne satte atter fokus den ulovlige migration, der organiseres af menneskehandlere, som sender fattige mennesker fra Asien, Afrika og Mellemøsten på farefulde rejser mod vestlige lande.

/ritzau/Reuters