De amerikanske myndighederne har torsdag evakueret 4.000 mennesker fra området omkring San Francisco bugten i Californien i USA.

Nær byen Pittsburgh brød en brand ud så tæt på en naturgasledning, at myndighederne ikke turde tage nogen chancer. Derimod valgte man at rydde 1.400 husstande og lukke en skole.



Ifølge CNN var det en elektrisk ledning, der onsdag faldt ned og antændte græsset ovenpå naturgasledningen. Siden har branden raset og truet med at få den underjordiske naturgasledning til at eksplodere.

For at undgå en katastrofe har Chevron Pipe Line Company, der står for naturgasledningen, lukket for gastilførslen og kæmper nu for at ‘reducere trykket i den berørte gasledning’, skriver CNN.

Venting of the Bay Point gas line is resulting in a loud, shrieking noise that has been described as a jet-engine-like sound emanating from the Chevron Pipeline Facility on Buchanan Road in Antioch. This is a normal part of the risk-mitigation process. Please do not call 911. — Confire PIO (@ContraCostaFire) October 18, 2018

Høje lyde

Arbejdet med et ventilere de underjordiske ledninger resulterer i høje lyde fra naturgasanlægget.

Lydene bliver sammenlignet med lyden af en jetmotor og myndighederne forsikrer beboerne i området om, at det er helt normal procedure.

Som det lokale brandvæsen skriver på Twitter:

»Dette er en normal procedure i forsøget på at mindske risikoen. Så ring ikke 911.«

Den lokale kirke og togstation er indrettet som midlertidigt herberg for de 4.000 evakuerede borgere.