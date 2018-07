Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Trump kendte til møde med russere før amerikansk valg

Michael Cohen, Donald Trumps tidligere advokat, hævder, at Trump kendte til et kontroversielt møde, der fandt sted i Trump Tower i juni 2016. Det skriver CNN, som har talt med en række anonyme kilder. Dengang mødtes Trumps søn, Donald Trump Jr., med en russisk advokat for at skaffe belastende oplysninger om den demokratiske modkandidat, Hillary Clinton, under præsidentvalgkampen. Ud over Trump Jr. deltog præsidentens svigersøn, Jared Kushner, samt den daværende chef for Trumps valgkampagne, Paul Manafort. En række e-mails, som Donald Trump Jr. har offentliggjort, viser, at den russiske advokat Natalja Veselnitskaja mødtes med ham. Af de mails fremgår det, at russerne havde oplysninger, der kunne skade Demokraternes præsidentkandidat. Donald Trump har nægtet at have kendskab til mødet.

Svensk festival indfører totalt rygeforbud

Hedebølgen er over os, og det tørre vejr har sat sine spor i både den danske og svenske natur. Det har nu fået den svensk festival Visfestival Holmön til at tage konsekvensen og indføre totalt rygeforbud for at mindske brandfaren. Det skriver Ritzau. »Vi er bange for, at nogen vil smide et cigaretskod. Festivalen holdes på en græsplæne, og vi har næsten ikke fået noget regn,« siger Leena Hortell, der er en af festivalens arrangører. Det vil være forbudt at tænde en cigaret på festivalområdet, men der vil blive opsat askebægere uden for området, oplyser hun.

USA henter ligene af soldater hjem fra Koreakrigen

Et militært transportfly fra USA er fredag fløjet til Nordkorea for at hente de jordiske rester af amerikanske soldater, der blev dræbt i Koreakrigen mellem 1950 og 1953, skriver Ritzau. Returneringen af de jordiske rester af de amerikanske soldater sker samme dag som 65-året for våbenstilstanden mellem Nordkorea og Sydkorea. Ifølge nyhedsbureauet AP faldt flere end 36.000 amerikanske soldater i krigen mellem Nordkorea, Kina og det daværende Sovjetunionen på den ene side og Sydkorea og USA på den anden side.

Flere overlever lungekræft

Selv om lungekræft er den næsthyppigste kræftform, så er det alligevel den, der slår markant flest ihjel. Men nu viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen, at det går den rigtige vej. Ifølge Politiken var der i begyndelsen af det nye årtusind (2002-04) kun 10 procent i live fem år efter, de havde fået diagnosen, mens det tal nu (2014-16) nu er steget til 19 procent. »Det er vanvittig glædeligt, at det også på lungekræftområdet går den rigtige retning. Det er en meget aggressiv kræftform, hvor vi har haltet bagefter. Derfor er fremskridtene så bemærkelsesværdige«, siger Una Jensen, politisk chef i Kræftens Bekæmpelse, til Politiken.