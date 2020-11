Når Raiden Gonzalez fylder fem år om mindre end to uger, skal han holde fødselsdag uden sin mor og far.

Dem har den lille dreng mistet med kun 102 dages mellemrum, begge på grund af coronavirus.

»Hvad skal jeg sige til ham? Så jeg har fortalt ham, at de begge er engle nu og vogter over os,« fortæller mormoren Rozie Salinas til NBC News.

Det er hos hende, at Raiden Gonzalez nu bor.

Den lille familie i den amerikanske by San Antonio blev ramt af coronavirussen i sommer. Her blev drengens far, Adan, syg efter at være blevet smittet af en kollega. Han døde som 33-årig på hospitalet, hvor han var indlagt de sidste uger af sit liv.

Raiden Gonzalez' mor, Mariah, døde 5. oktober. Hun havde forinden kun været syg i meget kort tid. Hun blev 29 år – og få dage efter dødsfaldet blev familien kontaktet af hospitalet med en besked om, at hun var testet positiv for covid-19.

Det fortæller mormoren Rozie Salinas til NBC News. Hun siger videre, at lille Raiden er gammel nok til at forstå, hvad der er sket.

»Han savner sin mor, for han er en rigtig mors dreng. Så sent som i morges sagde han til mig, at han ville ønske, han havde sin mor her – og at han bare ville have hende igen,« siger Rozie Salinas.

Og 28. november bliver Raiden Gonzalez så fem år. Selv om sorgen stadig hænger tungt over familien i San Antonio, der endda samtidig er hårdt ramt af coronarestriktioner, har mormoren sørget for en særlig dag. Der bliver tale om en drive-by-fest med masser af køretøjer.

»Der kommer flere trucker-klubber, motorcykler, Mustang-klubber, veteranbiler, jeeps samt brandvæsenet. Der bliver et stort fremmøde,« siger Rozie Salinas.

Fødselsdagsfesten kan finansieres, fordi der via en GoFundMe-indsamling er blevet samlet lige over 280.000 kroner ind til Raiden Gonzalez.