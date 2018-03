En 4-årig dreng fra USA blev i weekenden dræbt af sin families hund.

Det skriver den amerikanske tv-station KSAT.



Tragedien udspillede sig søndag eftermiddag, da drengen Noah Trevino legede ude i haven i familiens hjem i Texas, USA.

Hunden var bundet til et træ i haven, men formåede alligevel at få fat i den lille dreng.



»Det ser ud til, at barnet måske kom for tæt på hunden,« fortæller Javier Salazar, som er politichef i Bexar County til mediet

Det var ifølge Salazar et familiemedlem, der opdagede den forfærdelige ulykke.



»Et af barnets familiemedlemmer kiggede ud i baghaven og så, at hunden havde den lille drengs hals i munden, mens den ruskede ham,« siger politichefen.

Familien for ud til 4-årige Noah Trevino for at give ham førstehjælp, men det hjalp ikke. Den livløse dreng blev fløjet til hospitalet, hvor han blev erklæret død.

Dyreværnet fjernede hunden fra hjemmet for at observere og teste den for rabies, før den skal aflives. De beskrev hunden som et gadekryds af store hunderacer.



Javier Salazar pointerede efter angrebet, at et barn aldrig skal være alene med en hund, uanset om den er kendt for at være aggressiv eller ej.

»Selv hvis hunde ikke viser tegn på aggression udadtil, kan de til tider være utilregnelige. Så det bedste er, at man altid er vagtsom, når man har at gøre med et lille barn og en hund,« siger han.

Det vides ikke, hvorfor hunden pludselig gik til angreb på den lille dreng.