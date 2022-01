Den 4-årige belgiske dreng Dean Verberckmoes blev bortført – og nu er liget af ham fundet. Det oplyser hollandsk politi.

Familien rapporterede ham forsvundet, efter at hans babysitter ikke afleverede ham ved hans bedsteforældres hus.

Det hollandske politi siger, at de har tilbageholdt en 34-årig belgisk mand. Det skriver BBC.

Den mistænkte, Dave De K., blev anholdt i den hollandske by Meerkerk, der ligger omkring 120 kilometer nordøst for stedet, hvor drengens lig blev fundet.

Hollandsk politi i gang med at eftersøge på øen Neeltje Jans sent mandag aften. Foto: Ronald de Jong

Ifølge de belgiske anklagere har han tidligere fået en dom på 10 års fængsel for at misbruge en toårig dreng til døde. Han var færdig med afsoningen af den straf i december 2018.

Manden var sidst blevet set sammen med den nu afdøde dreng i onsdags. De blev set i den belgiske by Sint Niklaas nær Antwerpen.

Moderen til den afdøde, Elke Verberckmoes, havde tidligere fortalt belgisk tv, at Dave de K havde passet hendes to børn: »Når Dave var babysitter, så sagde de, at de altid spillede spil med ham.«

En kæmpe operation blev sat i gang i Holland, efter at hollandsk politi advarede om, at parret kunne have krydset grænsen.

Politibiler holder parkeret ved øen Neeltje Jans. Foto: MARCO DE SWART

Liget af den 4-årige blev fundet på den hollandske ø Neeltje Jans, der er en kunstig ø, som ligger i provinsen Zeeland, sent mandag aften.

Klokken ca. ti om aftenen havde betjentene fundet 'den livløse krop af et barn', som det hed i politiets udtalelse.

I en kort meddelelse på Twitter bekræftede politiet, at det var den savnede drengs lig man havde fundet. Og man takkede alle involverede i eftersøgningen, ligesom man sendte kondolencer til familien.