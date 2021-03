165 personer blev reddet fra to både, som migranter fra Afrika var sejlet ud i for at komme til Europa.

Mindst 39 mennesker - deriblandt flere børn - er druknet i en bådulykke ud for Tunesiens kyst. Det oplyser det tunesiske forsvarsministerium tirsdag.

165 personer blev reddet fra to både, som migranter fra Afrika var sejlet ud i for at komme til Europa.

Eftersøgning efter andre overlevende er fortsat i gang. Det oplyser Mohamed Zekri, talsmand for ministeriet, tirsdag eftermiddag dansk tid.

- Det var deres mål at komme til Europa, siger en talsmand for kystbevogtningen, Houcem Eddine Jebabli, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Redningsoperationen blev udført af nationalgarden, siger talsmanden fra kystbevogtningen.

Ligene af ni kvinder, en mand og af fire børn er blevet bjærget, oplyser han.

Bådene sejlede ud fra Tunesien sent mandag aften eller natten til tirsdag. Om bord var der overvejende migranter fra landene syd for Sahara.

I perioden fra den 1. januar til den 21. februar ankom der illegalt 3800 migranter til Italien over havet, siger FN's flygtningeorganisation, UNHCR.

/ritzau/Reuters