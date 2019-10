To mænd og en kvinde er anholdt for menneskesmugling og uagtsomt manddrab i sag om 39 omkomne, der blev fundet i en lastbil i Essex onsdag.

Det oplyser britisk politi fredag.

En 48-årig mand fra Nordirland blev anholdt i Stansted-lufthavnen i London. Han er mistænkt for menneskesmugling og uagtsomt manddrab, siger politiet fredag aften ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er ikke umiddelbart klart, om manden forsøgte at forlade landet, da han blev anholdt.

Tidligere på dagen meddelte politiet i Essex, at en mand og en kvinde, som begge er 38 år, er blevet anholdt i Warrington i det nordlige England.

Onsdag blev lastbilens 25-årige chauffør anholdt. Han er mistænkt for drab.

Politiet bragte torsdag de første 11 lig fra lastbilen til et nærliggende hospital, hvor obduktioner skal fastslå, hvordan de døde.

Ved fundet af lastbilen i et industriområde i Grays øst for London blev ambulancer tilkaldt, men alle 39 personer var allerede døde. Ifølge politiet menes ofrene at være kinesiske statsborgere.

Politiet er dog i gang med at undersøge meldinger om, at et af ofrene kan være en vietnamesisk kvinde, der er meldt savnet af sin familie.

Nyheden om de mange lig, der er blevet fundet bag i lastbilen i Essex, har vakt forfærdelse i Kina, som kræver »strenge straffe« til de skyldige.

Den kinesiske ambassade i London siger, at den har sendt et hold til Essex.

I en årrække har illegale immigranter forsøgt at nå til Storbritannien skjult i lastbiler - ofte fra det europæiske kontinent. I 2000 blev 58 kinesere fundet døde i en lastvogn med tomater i Dovers havn.

Den kinesiske avis The Global Times, som udgives af kommunistpartiet i Beijing, skriver i en lederkommentar fredag, at Storbritannien har en del af skylden for tragedien.

Den 25-årige anholdte chauffør er ikke blevet formelt identificeret i offentligheden, men kilder tæt på efterforskningen har navngivet ham som Mo Robinson fra området Portadown i Nordirland.

Politiet vil senere afgøre, hvorvidt han skal retsforfølges, løslades eller fortsat være tilbageholdt, mens der foretages videre undersøgelser i sagen.

Politiet har under efterforskningen ransaget mindst tre adresser i Nordirland.

