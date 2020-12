Der kan ligge en udspekuleret forbrydelse bag den kinesiske milliardær Lin Qis død.

Han døde fredag og blev kun 39 år.

Politiet mistænker ifølge flere medier, at han skulle være blevet forgiftet – og en mand skulle også være blevet anholdt i sagen.

Lin Qi stod i spidsen for det kinesiske computerspilfirma Yoozoo, som han selv havde grundlagt i 2009, og han var også producer på en kommende stor serie hos Netflix, 'The Three-Body Problem'.

Online game company Yoozoo has just confirmed that Chairman Lin Qi passed away today. Yesterday, Lin was reported hospitalized due to suspected poisoning. A police post said one of Lin’s colleagues, giving only his surname as Xu, was a key suspect, and was in police custody. pic.twitter.com/96RqT7Asph — Caixin Global (@caixin) December 25, 2020

Allerede 16. december blev Lin Qi indlagt på et hospital, og dagen efter skulle politiet være blevet gjort opmærksom på, at der var noget helt galt.

»I forbindelse med behandlingen af patienten opdagede man tegn på, at han var blevet forgiftet. Herefter begyndte politiet en undersøgelse,« lyder det i en udtalelse fra det kinesiske sikkerhedspoliti.

Det lyder videre, at en mand på 39 år er blevet anholdt, mistænkt for at have begået »en stor forbrydelse«.

Amerikanske Variety har samlet op på flere af de teorier, der har floreret i kinesiske medier. The China Economic Weekly har skrevet, at det skulle dreje sig om en uoverstemmelse over løn, der skulle have fået den 39-årige medarbejder til at forgifte Lin Qi via medicin.

Andre medier har nævnt, at der skulle være tale om forgiftet te. Der er også blevet skrevet, at Lin Qi havde spist blåbær umiddelbart inden, han blev dårlig midt i december. Andre medier har skrevet, at der er tale om en gift, der minder om den, der findes i kuglefisk.

Yoozoo skriver i en besked om dødsfaldet af firmaets grundlægger: »Vi vil stå sammen, fortsætte med at være venlige, fortsætte med at tro på det gode og fortsætte med at bekæmpe det onde.«