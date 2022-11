Lyt til artiklen

En 39-årig amerikansk mand døde øjeblikkeligt, da han faldt ned i en stor beholder med 1.100 grader varmt smeltet jern i et støberi.

Det skrev amerikanske Occupational Safety and Health Administration, som er en del af det amerikanske arbejdstilsyn, i en pressemeddelelse onsdag.

Medarbejderen var smelteekspert og var ved at tage en prøve af det smeltede jern, da han selv faldt i den store beholder og døde.

Ulykken skete 2. juni i år ved firmaet Caterpillars støberi i Illonois, hvor den nu afdøde amerikaner kun havde haft ni dage på jobbet.

En undersøgelse fastslog efterfølgende, at hvis der havde været ordentlige sikkerhedsafskærmninger, kunne ulykken være undgået.

Desuden fandt Occupational Safety and Health Administration ud af, at støberiet regelmæssigt udsatte medarbejderne for ubeskyttede faldfare, fordi arbejderne ofte arbejdede tæt på store beholdere med smeltet jern.

Det er ellers et føderalt sikkerhedslovkrav i USA, at virksomheder afskærmer eller benytter sig af dæksler, hvor der er risiko for at falde i farlige materialer.

»Caterpillars manglende opfyldelse af sit juridiske ansvar for at sikre arbejdernes sikkerhed og sundhed efterlader denne arbejders familie, venner og kolleger til at sørge unødigt,« sagde en leder fra den amerikanske sikkerhedsadministration.

Caterpillar er som resultat af ulykken blevet idømt en bøde på 145.027 dollar.