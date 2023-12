En mand på 39 år har angiveligt dræbt fire af sine familiemedlemmer. Manden er blevet dræbt af politiet.

Fire personer - heriblandt to børn - er blevet dræbt i Queens, New York søndag.

Det oplyser Jeffrey Maddrey, der er afdelingschef hos New Yorks politi, på et pressemøde. Det skriver BBC og ABC 7 New York.

Den mistænkte drabsmand, 39-årige Courtney Gordon, er død, efter at han blev skudt af politiet.

Søndag morgen klokken lidt over 05 lokal tid ringede en ung kvinde til alarmcentralen. Hun sagde, at hendes fætter var i gang med at dræbe hendes familiemedlemmer.

Da to betjente ankom til familiens bolig i nabolaget Far Rockaway, så de Gordon gå ud af huset med bagage. Boligen var blevet sat i brand.

Gordon var angiveligt på besøg hos familien, da drabene fandt sted.

Betjentene forsøgte at tale med den 39-årige, som hev en kniv frem og stak en af dem i nakken og brystet. Den anden betjent blev ramt i hovedet.

Herefter trak en af de sårede betjente sit våben og skød Gordon, lyder det fra Jeffrey Maddrey.

Flere betjente ankom derefter til adressen, hvor de fandt en såret 11-årig pige foran huset. Hun omkom senere af sine kvæstelser på hospitalet.

Efter at brandvæsenet i New York slukkede branden, blev en 12-årig dreng, en 44-årig kvinde og en 30-årig mand fundet dræbt. De var blevet stukket ihjel.

En 61-årig kvinde er indlagt på hospitalet med flere stiksår. Hun er i kritisk tilstand.

De skader, som de to betjente pådrog sig, er ikke livstruende, siger Jeffrey Maddrey.

Betjentene blev stukket med en steakkniv. Politiet er ved at undersøge, om den samme kniv blev brugt under knivangrebet på familien.

Gordon er tidligere blevet anholdt for at udøve vold i form af kvælning i bydelen Bronx.

Den unge kvinde, som kontaktede alarmcentralen, er søndag blevet afhørt af politiet.

/ritzau/