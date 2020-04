Nicole Buchanan skulle bare parkere bilen, efter hun havde sat sin mand, Conrad Buchanan, af ved hospitalet i Florida.

På vej ind ved hospitalet var det dog for sent. På få minutter var hospitalet lukket ned for raske pårørende, og hun nåede aldrig at sige farvel til sin mand, skriver CNN.

Den 39-årige Conrad Buchanan blev indlagt 22. marts og lagt i respirator, efter hans tilstand var blevet voldsomt forværret over de sidste dage.

Otte dage forinden følte han sig syg, og hustruen Nicole Buchanan forsøgte at få ham testet for coronavirus.

Nicole og Skye Buchanan stillede op til et live-interview hos CNN. Vis mere Nicole og Skye Buchanan stillede op til et live-interview hos CNN.

»Vi kunne ikke få ham testet. Vi kæmpede og kæmpede og kæmpede. De ville ikke teste ham på grund af hans alder og på grund af, han ikke havde andre helbredsproblemer,« siger hun til CNN.

Den dag, 22. marts, kørte de på hospitalet. Hun satte ham af for at parkere sin bil.

Det var sidste gang, hun så ham, da hospitalet lukkede ned, og Conrad Buchanan mistede livet, da han var konstateret med sygdommen covid-19, der udvikles af coronavirus.

Nicole Buchanan beskriver sin mand som en glad, rask mand, der arbejdede som DJ i Florida.

Siden er hun selv blevet testet positiv for coronavirus. Deres datter, Skye, er ligeledes blevet testet, men har ikke fået svar endnu.

Nicole Buchanan har således en stor bøn til omverdenen. Hun ønsker ikke at se andre i samme situation som hende selv.

»Det er vigtigt, at alle ved, det er seriøst. Folk tror, det kun påvirker folk med andre helbredsproblemer, gamle mennesker. Men det gør det ikke.«

USA har to dage i træk (fredag morgen) registreret det højeste antal dødsfald med coronavirus i verden på 24 timer. Fredag morgen dansk tid var 1.169 mennesker døde med coronavirus det seneste døgn.