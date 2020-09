Den amerikanske bilfabrikant Ford tilbagekalder nu helt præcist 38.005 biler af modellen Mustang.

Årsagen er, at der er opstået bekymringer over beslagsamlingen af bremsepedalen.

Det skriver Consumer Reports.

Det berører dermed 2020-modellerne med automatgear.

Ford er bekymret for, at der kan opstå brud på samlingen af bremsepedalen under en hård opbremsning, så den ikke længere fungerer ordentligt – hvilket øger risikoen for uheld.

Det oplyses dog, at Ford på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til, at den slags ulykker skulle være sket.

Problemet menes at være opstået, da beslaget en periode blev lavet af stoffet polypropylen i stedet for nylon.

Bilfabrikanten har kontaktet de forskellige forhandlere, som vil kontakte ejerne af bilerne. Ejerne vil derefter få besked om at tage deres Mustang en tur forbi en autoriseret forhandler, hvor bremsesamlingen vil blive udskiftet omkostningsfrit.

De pågældende biler blev bygget i perioden fra 4. marts 2019 til 13. august 2020.