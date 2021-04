Titusindvis deltog i begivenheden i Israel, hvor 100 er såret, og mindst 38 personer har mistet livet.

Mindst 38 personer er blevet mast ihjel under en jødisk fejring på Meron Bjerget i det nordlige Israel.

Det oplyser Israels beredskabsmyndighed, Magen David Adom, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ulykken fandt sted kort efter midnat natten til fredag.

Mindst 103 personer meldes at være såret, mens omkring 38 af dem er i kritisk tilstand, skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge beredskabsmyndigheder er ulykken forårsaget af trængsel og for mange mennesker på samme sted, da en tribune kollapsede.

Det er uklart, hvorvidt det faktiske kollaps af tribunen var årsag til ulykken, eller om det var panikken bagefter, der førte til tragedien.

Op mod 100.000 deltog i begivenheden, der markerer Lag Ba'Omer-højtiden, skriver mediet Times of Israel. Det er en jødisk helligdag til ære for Shimon Bar Yochai, der levede i det andet århundrede og er begravet i området.

Begivenheden er den største, der er blevet holdt i Israel, siden coronapandemiens begyndelse.

Op mod 5000 betjente var ifølge nyhedsbureauet AFP blevet indsat forud for begivenheden.

Videoer fra fejringen inden ulykken viser tusindvis af mennesker, der danser og hopper i takt til musik.

Vidner til ulykken fortæller ifølge Times of Israel, at redningstjenester kæmper for at komme frem til folkemængden for at redde fastklemte mennesker.

Seks helikoptere og adskillige ambulancer er sendt til stedet.

Premierminister Benjamin Netanyahu kalder ulykken for en "forfærdelig tragedie" og beder for, at alle sårede vil komme sig, skriver Reuters.

/ritzau/