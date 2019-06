Mandag aften blev to landsbyer i Mali nær grænsen til Burkina Faso angrebet. 38 blev dræbt.

38 personer er dræbt og mange andre er såret i angreb på to landsbyer i Mali. Det oplyser landets regering tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ingen har taget skylden for angrebene, der fandt sted mandag, og var rettet mod indbyggere, der tilhører den etniske gruppe dogon.

- Terroristangrebene mandag aften var rettet mod landsbyerne Gangafani og Yoro - ikke langt fra grænsen til Burkina Faso. Det officielle foreløbige tal er 38 døde og adskillige sårede personer, hedder det i en meddelelse fra regeringen.

Ifølge FN bliver den etniske vold stadigt værre i Mali. For knap halvanden uge siden blev et stort antal personer - alle tilhørende dogon-folket - dræbt i et lignende angreb.

Ifølge regeringen blev 35 personer dræbt, mens en lokal myndighed opgjorde drabstallet til 95.

Medlemmer af dogon-folket og en anden etnisk gruppe kendt som fulani-folket har længe været i strid om adgang til land og vand, skrev mediet France 24 i den forbindelse.

Dogon-folket beskylder blandt andet fulani-folket for at være tilknyttet lokale militante grupper. Til gengæld mener fulani-folket, at Malis hær har forsynet dogon-folket med våben til at udføre angreb mod dem.

Den 16. maj oplyste FN-missionen Minusma, at den har registreret "mindst 488 dødsfald" i forbindelse med angreb mod fulani-folket.

Den blodigste hændelse var i marts nær grænsen til Burkina Faso. Her blev omkring 160 personer fra fulani-gruppen dræbt. Dogon-folket mistænkes ifølge AFP for at stå bag det angreb.

