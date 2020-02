Han er gået fra at være en ukendt politiker med et umuligt efternavn til at være vidunderdrengen, alle taler om.

Pete Buttigieg har højst overraskende overhalet de to favoritkandidater, Joe Biden og Bernie Sanders, i kapløbet om at blive demokraternes førsteudfordrer til Donald Trump, når valget skal stå 3. november senere i år.

Det er blevet slået fast, efter ca. 71 procent af stemmerne fra demokraternes primærvalg er blevet optalt i Iowa.

Og der er nok et par af den blot 38-årige politikers tidligere kammerater fra St. Joseph High School, der har spærret øjnene op en ekstra gang, da de kunne læse nyheden om den overraskende føring.

På St. Joseph High School i hjembyen South Bend var det nemlig en stående joke, at Pete Buttigieg en dag ville blive præsident for USA, og at det sværeste i den forbindelse ville være at udtale hans efternavn, der stammer fra hans maltesiske far.

Nu er han imidlertid på alles læber, og spørgsmålet, der klistrer sig til hans person, er ikke længere udelukkende udtalen på navnet, men også på om han kan slå Donald Trump.

Netop det spørgsmål har journalist Steffen Kretz forsøgt at afdække for DR, hvor han rapporterer, at Pete Buttigieg med sine foreløbige resultater i Iowa viser, at han har godt fat i arbejderklassen og de moderate konservative.

Netop de stemmer er ekstremt vigtige, hvis man skal vinde over Donald Trump.

»To ud af tre demokratiske vælgere siger, at det vigtigste for dem er at vælge en kandidat, som kan slå Trump til november, og Buttegieg kan nu pege på Iowa og sige, at han er manden,« siger Steffen Kretz.

Fordelingen af demokraternes Iowa-stemmer Pete Buttigieg 26,9 procent. Bernie Sanders 25,1 procent. Elizabeth Warren 18,3 procent. Joe Biden 15,6 procent.

Afstemningen i Iowa er det første i en lang række vigtige afstemninger og valg i de amerikanske delstater. Iowa er interessant, da Trump står rigtig stærkt her, hvor han fik næsten 98 procent af stemmerne blandt de republikanske kandidater.

Og det vil måske heller ikke være den største overraskelse i amerikansk politik, hvis 38-årige Pete Buttigieg vandt valget og skrev sig ind i historien som USA's yngste præsident nogensinde.

De medstuderendes forudsigelser er nemlig ikke grebet ud af den blå luft. Pete Buttigieg har gennem hele sit liv været en person, der har opnået ufattelige ting.

Som 2-3 årig lærte han sig selv at læse, han havde det højeste gennemsnit på sin high school, og han taler i dag ni sprog flydende, herunder norsk, som han angiveligt lærte ved at læse bøger af den norske forfatter Erlend Loe på originalsproget.

Han har desuden været borgmester i South Bend i staten Indiana af to omgange, da han afbrød sine pligter som borgmester for at blive udsendt som efterretningsofficer til Kabul i Afghanistan i 2014.

Da han kom hjem fra Afghanistan, afslørede han en stor hemmelighed for omverdenen, da han sprang ud som homoseksuel, og efterfølgende genvandt han sin post som borgmester i byen med imponerende 80 procent af stemmerne. I 2018 blev han gift med sin mand Chasten Glezman.

Pete Buttigieg og ægtemanden Chasten Buttigieg. Efternavnet udtales [Boot-edge-edge). Foto: Tom Brenner

Pete Buttigiegs seksualitet er af flere amerikanske eksperter blevet spået som en hæmsko for ham i valgkampen, og den spådom har fået ekstra liv efter offentliggørelsen af en video på de sociale medier.

Videoen viser en kvindelig Buttigieg-støtte, der efter vælgermødet i Iowa beder om at få lov til at ændre sin stemme, da hun finder ud af, at Pete Buttigieg er homoseksuel. Det gør hun med sin religiøse overbevisning som begrundelse.

Pete Buttigiegs mærkesager er, at han støtter et udvidet sundhedssystem for alle amerikanere, men i modsætning til mere venstreorienterede kandidater går han ind for et valg mellem det offentlige og en privat forsikring. Han har desuden foreslået at udvide USA's Højesteret til 15 dommere.

Efter det kom frem, at Pete Buttigieg står til at få flest stemmer i Iowa, sage han følgende ifølge nyhedsbureauet AFP:

»Uanset hvad der sker herefter, så er det ubestrideligt, at det her er en forbløffende sejr for denne valgkampagne, dette kandidatur og den vision, som I alle har været en del af. Jeg har aldrig været mere sikker på vores kampagne og på vores hold«