37 personer er dræbt efter israelsk angreb mod Rafah i Gaza, oplyser de lokale sundhedsmyndigheder.

Israel har natten til mandag udført en række "voldsomme" angreb mod byen Rafah i det sydlige Gaza.

Det meldte hjælpeorganisationen Palæstinensisk Røde Halvmåne (PRCS) omkring klokken 01.30 natten til mandag dansk tid.

37 personer meldes dræbt og dusinvis kvæstet som følge af angrebene ifølge de lokale sundhedsmyndigheder. Tallet lød tidligere på 22 dødsfald, og det kan fortsat stige.

De nærmere omstændighederne ved de påståede angreb er fortsat uklare.

Lokale indbyggere fortæller nyhedsbureauet Reuters, at bombardementerne skabte panik i byen, da de fleste på tidspunktet lå og sov.

Ifølge indbyggerne blev to moskéer og adskillige huse ramt i angrebene, der angiveligt blev udført af både fly, kampvogne og krigsskibe.

Israels militær oplyste omkring klokken 02, at det havde udført en række da afsluttede angreb mod det sydlige Gaza.

Omkring samme tid oplyste repræsentanter for det Europæiske Hospital i byen Khan Younis, som ligger nær Rafah, at man havde taget imod otte lig.

Israels militær oplyste senere på natten, at landets specialstyrker havde befriet to gidsler i netop Rafah.

Flere internationale parter har advaret om en tiltagende humanitær krise i særligt Rafah, hvor mange palæstinensere som resultat af Israels invasion, der har fokuseret på den nordlige del af Gazastriben, er flygtet til.

- Det ville have katastrofale konsekvenser og forværre den i forvejen alvorlige humanitære situation og de uudholdelige civile tab, sagde EU's udenrigschef, Josep Borell, i sidste uge.

FN har yderligere sagt, at de palæstinensiske civile i Rafah skal beskyttes, men at der ikke skal være tvungne massefordrivelser af de civile, da det ifølge FN vil være i strid med international lov.

Søndag sagde USA's præsident, Joe Biden, i en telefonsamtale med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, at Israel ikke bør skride til en militær operation i Rafah uden en plan om at sikre beskyttelse for de omkring en million flygtninge i byen og i området omkring den.

Bidens telefonopkald til Israels regeringschef kom få dage efter, at den amerikanske præsident havde sagt til journalister, at Israels krigshandlinger i Gaza var "overdrevne".

Netanyahu sagde i et interview søndag, at det israelske militær vil sikre "sikker passage for den civile befolkning" inden et ventet angreb på byen Rafah i det sydlige Gaza.

PRCS er den del af Den internationale Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevægelse, som har ansvar for at hjælpe palæstinensere i Vestbredden, Østjerusalem og Gazastriben.

Ifølge myndighederne i Gaza, som kontrolleres af den militante palæstinensiske bevægelse Hamas, er flere end 28.000 personer blevet dræbt under krigen i området.

Israel indledte sin offensiv som modsvar til Hamas' angreb på Israel 7. oktober, som kostede cirka 1200 personer livet.

