Israelske styrker gik i denne uge ind i Gaza, hvor man ifølge eget udsagn har været i kampe med terrorister fra Hamas.

Ifølge israelerne har man kæmpet 'mand mod mand' i gaderne.

Endnu har det imidlertid været begrænset, hvad omverdenen har fået at se af, hvad der foregår i og omkring Gaza by i disse dage.

Men en enkelt video på blot 37 sekunder, som er optaget mandag morgen af en palæstinensisk journalist, Yousef Basam, er dog nået ud til omverdenen, hvor den har chokeret.

Den er blevet delt mange gange på sociale medier, heriblandt på X.

Videoen viser, hvordan en bil tilsyneladende er i gang med en trepunktsvending for at komme væk fra en israelsk kampvogn.

Længere nede ad vejen sidder mindst to personer i en anden bil, og det er herfra, situationen bliver optaget på video, ligesom der bliver taget fotos.

Mens den første bil forsøger at vende og komme væk, flytter kampvognen sig. Og så skyder den mod bilen, som tilsyneladende bliver ramt.

På det tidspunkt kører føreren af den bil, som videoen er optaget fra, væk i al hast.

Hos BBC bekræfter man, at videoen er optaget fra et vejkryds, der hedder Netzarim, som er cirka 2,8 kilometer fra grænsen mellem Gaza og Israel og cirka 3 kilometer syd for selve Gaza by.

Der er tale om en hovedvej, Salah al-Deen, som strækker sig fra sydvest til nordøst mellem Khan Younis i den sydlige del af Gazastriben og så Gaza By mod nord.

Salah al-Deen går diagonalt imellem Khan Younis og Gaza by.

»Han er væk. Hele familien er væk,« råber en af mændene i bilen, der skynder sig at komme væk.

Man kan ikke på videoen se, hvor mange personer, der befinder sig i bilen, som bliver ramt.

Det israelske militærs talsmand Daniel Hagari er efterfølgende blevet spurgt omkring kampvognene i Gazastriben, men han har ikke ønsket at give yderligere oplysninger.

»Vi har udvidet vores operationer, både med panser, infanteri og offensive aktioner i Gazastriben. Det sker for at opnå to primære mål i krigen, og de er at gå imod Hamas og sikre de kidnappede personers tilbagevenden,« siger Daniel Hagari ifølge BBC.

»Jeg kan ikke give specifikke detaljer her, men jeg kan forsikre om, at vores styrkers sikkerhed forbliver vores højeste prioritet,« siger Daniel Hagari desuden.

Det var den 7. oktober, at Hamas på Gazastriben indledte et terrorangreb mod Israel.

De brød ind over grænsen til landet og skød løs på civile.

Siden har Israel gennemført angreb i Gaza.

Omkring 1400 israelere er blevet dræbt siden angrebet fra Hamas 7. oktober, ifølge israelske myndigheder.

De palæstinensiske sundhedsmyndigheder i Gaza, som er styret af Hamas, oplyser, at mindst 8525 palæstinensere er blevet dræbt.

