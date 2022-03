'Putins jerndukke', 'propagandachef' og 'aggressivt chauvinistisk'.

Det er ikke pæne ord, men det sådan nogle dele af internettet beskriver den 37-årige russer, Olga Skabejeva, skriver norske Børsen.

Oveni er hun havnet på EUs sanktionsliste sammen med russiske oligarker, forretningspersoner, milliardærer, regeringsfolk og endda selveste præsident Vladimir Putin. En liste med over 700 individer og 53 selskaber.

Olga Skabejeva er kendt som vært på den statsejede tv-station Russia 1 herunder det politiske talkshow '60 minutes'. Her leder hun tv-debatter sammen med sin mand, og de kan roligt kan siges at være prorussiske.

»Netop '60 minutes' er kendt for at sprede løgne og fremstiller Vesten og Ukraine med hårrejsende påstande. Indholdet giver et forvrænget billede af de reelle forhold. Det er klassisk propaganda,« siger Rusland-ekspert Jakub Godzimirski til Børsen.

Af den grund bør Skabejevas mand også være på EUs sanktionsliste, hvis det står til Rusland-eksperten.

I sin dom skriver EU:

»I tv-programmet fremstiller hun konsekvent situationen i Ukraine på en partisk måde og skildrer landet som en kunstig stat ... Hun har også reduceret Ukraines rolle til 'det moderne anti-Rusland'.«

»Skabejeva ser ud til at være bevidst om sin kyniske rolle i den russiske propagandamaskine sammen med sin ægtemand.«

Netop af den grund har EU vurderet, at hun skulle stilles til ansvar for at 'undergrave' eller 'true' Ukraines myndighed.

Selv har Olga Skabejeva ikke udtalt sig om sanktionerne mod hende.