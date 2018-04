Efter nogle års fravær er Kennedy-dynastiet tilbage i amerikansk politik med Joe Kennedy III. Spekulationerne går allerede på, om han kan blive en af USAs kommende præsidenter.

Forventningspresset er til at tage og føle på for det 37-årige demokratiske medlem af Repræsentanternes Hus i USA Joe Kennedy III.

Det kan dårligt være anderledes, når ens grandonkel var præsident John F. Kennedy, en anden grandonkel mangeårig senator Ted Kennedy og bedstefar præsidentkandidat Robert F. Kennedy.

Da Donald Trump i januar holdt sin tale om rigets tilstand, var det Joe Kennedy III, der holdt den demokratiske modtale - og her trådte han for alvor frem på den landspolitiske scene.

»Mange af jer har tilbragt det sidste år angste, vrede og bange. Vi mærker alle fejlene i et opdelt land. Vi lytter til stemmerne fra amerikanerne, der føler sig glemt og svigtet,« sagde han blandt andet i talen, der generelt fik en god modtagelse.

Og han er en profil, man skal holde øje med, vurderer USA-eksperten og chefredaktør på Kongressen.com, Anders Agner Pedersen, der onsdag er bogaktuel med en biografi om Joe Kennedys bedstefar, Robert F. Kennedy.

»Han er meget vellidt og respekteret fra begge fløje i amerikansk politik. Han er hurtigt blevet kendt som seriøs og hårdtarbejdende. Det har gjort, han er begyndt at få partiledelsens opmærksomhed. Der ligger en tung arv i Kennedy-navnet, som skal løftes, efter at Ted Kennedy døde i 2009,« siger han og påpeger, at det indtil nu har været svært at se en ny Kennedy for sig i amerikansk politik.

På et tidspunkt var Caroline Kennedy på tale. Hun er den eneste overlevende af John F. Kennedys børn og har tidligere været ambassadør i Japan, men efter kortvarigt at have været mulig kandidat trak hun sig. Og det er meget symptomatisk for den yngste generation i Kennedy-klanen, siger Anders Agner Pedersen.

»Hver eneste gang man holder en tale, kommer med et forslag eller fører valgkamp, bliver man holdt op mod tidligere Kennedy'er. Det er et enormt pres. Det har mange børn og børnebørn sagt, at de helst er fri for. Men Joe Kennedy har meldt sig klar, og man har fra partiets side været tilbageholdende med at bygge ham op. Han har fået lov til at finde sig til rette, og det har han gjort.«

Sidste år markerede han sig også som forsvarer af den tidligere præsident Obamas sundhedsreform, Obamacare, som Republikanerne har kæmpet for at afskaffe. Det kaldte Kennedy en 'ondskabsfuld handling', fordi det vil give færre amerikanere adgang til sundhedsforsikring.

Selv om tidligere vicepræsident Joe Biden og senatorerne Elizabeth Warren og Bernie Sanders nævnes som sandsynlige præsidentkandidater for Demokraterne i 2020, er spekulationerne alligevel i gang - måske kan den unge Kennedy være en kommende vicepræsidentkandidat?

Selv har han sagt, at han ønsker et bredt felt af præsidentkandidater i 2020 og har specielt nævnt Warren. Indtil videre afviser han selv at opstille. Det kræver i så fald, at talkshowdronningen Oprah Winfrey melder sig under fanerne.

»Jeg vil måske gøre det, hvis jeg kan blive Oprahs vicepræsident,« sagde Kennedy i podcasten 'Off Message'.

Ifølge Anders Agner Pedersen er det for tidligt at køre Joe Kennedy III i stilling allerede i 2020.

»Jeg kunne sagtens se ham gå rigtig langt en dag, men det er mindst to-tre præsidentvalg fra at være relevant. Når spekulationer om ham som kandidat ved næste valg florerer, skal det ses som et udtryk for, at der mangler profiler i Det Demokratiske Parti.«

Til gengæld kan det meget vel tænkes, at Joe Kennedy i fremtiden går efter en plads i Senatet - eller bliver guvernør i Massachusetts. Sidstnævnte har han dog ikke ytret den store interesse for, men det kan ikke udelukkes, vurderer Anders Agner Pedersen, der også er sikker på, at han kommer til at spille 'en eller anden rolle' i 2020-valgkampen.

»Der er slet ingen tvivl om, at Joe Kennedy er up and coming. Han er en, familien og partiet har store forventninger til. Til min nye bog talte jeg med Carrie Kennedy, Joes tante, om hvem, hun så for sig, der kan løfte arven. Hun peger også på Joe. Ham skal vi holde øje med.«