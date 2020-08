Svetlana Tikhanovskaja er modkandidat til præsident Lukasjenko ved valg søndag, men forventer ikke fairplay.

Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, forsøger søndag at sikre sig endnu en periode på posten ved et valg, som han både forventes at vinde, men som også anses for at blive hans hidtil mest udfordrende.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Lukasjenko har styret Hviderusland med jernhånd siden 1994, og har siden sikret sig den ene jordskredssejr efter den anden, som valgobservatører dog ikke har kunnet sige god for.

Denne gang står den 65-årige Lukasjenko over for en reel modkandidat.

Det er den politiske aktivist Svetlana Tikhanovskaja, som i løbet af meget kort tid er blevet oppositionens store stjerne.

- Folk er trætte. 26 år er nok med Lukasjenko. Folket er ved at vågne op og genopdage selvrespekten, sagde hun lørdag efter en anstrengende valgkamp, hvor hun har talt til store skarer af vælgere ved folkemøder rundt i landet.

Den slags er uhørt i et land, hvor der har været slået hårdt ned på al modstand mod regeringen.

Torsdag aften talte hun igen foran et publikum på flere tusind mennesker i hovedstaden Minsk.

- Der er en fantastisk atmosfære, fantastiske mennesker. Jeg vil være med dem. Og jeg vil have forandring, sagde en af tilhørerne, 47-årige Irina, til nyhedsbureauet Reuters.

At Svetlana Tikhanovskaja overhovedet er på stemmesedlen skyldes, at hendes mand, en populær blogger og aktivist, i lighed med andre prominente modkandidater tidligere i år blev anholdt og forhindret i at stille op.

- Jeg elsker min mand så meget, at jeg fortsætter, hvor han slap. Jeg personificerer folks håb. De længes efter forandring, har hun sagt til AFP.

Iagttagere kalder det en rent politisk anholdelse. Hviderusland er i forvejen kendt for at have en meget ringe grad af presse- og ytringsfrihed.

Så sent som lørdag anholdt politiet Maria Moroz, der er Tikhanovskajas kampagneleder.

Svetlana Tikhanovskaja har på forhånd sagt, at hun ikke forventer fairplay ved valget søndag.

Der er ikke noget håb om, at de vil tælle stemmer på ærlig vis. Vi må være realistiske, sagde Tikhanovskaja til AFP lørdag.

Hun oplyste, at oppositionen vil gennemføre en alternativ stemmeoptælling, men at hun ikke vil opfordre sine tilhængere til at demonstrere.

- Det må være op til hver enkelt at afgøre, siger Tikhanovskaja, der frygter, at regimet vil møde fredelige demonstrationer med vold.

Ingen uafhængige observatører vil kunne kigge valgmyndighederne i kortene.

Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) bekræftede for få dage siden, at det ikke vil have observatører på plads.

For organisationen har ikke modtaget en invitation i tide, og det vidste den hviderussiske regering udmærket, lød det fra OSCE ifølge nyhedsbureauet dpa.

/ritzau/