Det er snart 37 år siden, at den britiske sanger Kate Bush for første gang sang tonerne til storhittet 'Running Up That Hill.'

Men nu er det gamle hit fra 1985 strøget til tops på hitlisterne igen.

Og der er særligt en grund til, at 80'er-sangen storhitter igen, skriver The Guardian.

'Running Up That Hill' indgår nemlig i den nyeste sæson af den populære Netflix-serie 'Stranger Things', der kører på fjerde sæson.

Her spiller sangen – uden at afsløre for meget – en central rolle i handlingen for den kvindelige hovedkarakter Max, der spilles af Saddie Sink.

Men det var først i fredags, da videoer med sangen gik viralt på det sociale medie TikTok, at populariteten for alvor tog fart.

Siden sidste uge har sangen gjort sit comeback på hitlister over alt i verden og ligger nu nummer otte i Storbritannien. Det er kun fem placeringer lavere end første gang, sangen udkom for tre årtier siden.

Desuden ligger sangen helt i top blandt de mest lyttede numre på Spotify i USA, mens 80'er hittet indtager en 10.-plads i Danmark på playlisten 'Top 50 Danmark.'

Det er ikke første gang, at den 63-årige britiske sangerinde stryger til tops på de globale hitlister.

Placeringer, som sangerinden selv omtaler som »meget spændende« på sin hjemmeside.

»Du har måske hørt, at den første del af den fantastiske, nye sæson af 'Stranger Things' er blevet udgivet på Netflix. Den byder på 'Running Up That Hill', som får helt nyt liv af de unge fans, der elsker showet – jeg elsker det også,« skriver Kate Bush og slutter af med at sende en særlig hilsen til sine nye fans:

»Tusind tak til alle der har støttet sangen.«