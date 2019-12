Fredag blev 18 indsatte dræbt i sammenstød i et fængsel i Honduras. Søndag døde andre 18 i nye optøjer.

For anden gang i løbet af to døgn er 18 personer blevet dræbt i sammenstød mellem indsatte i et fængsel i Honduras.

Det oplyser militæret i det centralamerikanske land natten til mandag dansk tid ifølge AFP.

Fredag mistede ligeledes 18 mennesker livet under optøjer i et andet fængsel i Honduras.

De seneste optøjer fandt sted søndag eftermiddag lokal tid i et fængsel nord for hovedstaden Tegucigalpa.

Den nationale sikkerhedsstyrke i Honduras har offentliggjort en liste med navnene på de 18 dræbte samt to tilskadekomne.

En talsmand for sikkerhedsstyrken oplyser, at der blev brugt "skydevåben, knive og macheter" i sammenstødene mellem indsatte.

/ritzau/AFP