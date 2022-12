Lyt til artiklen

Mindst 36 mennesker er blevet såret, heraf 11 alvorligt, efter et Hawaiian Airlines fly søndag morgen blev ramt af omfattende turbulens på en tur fra Phoenix til Honolulu.

Det skriver BBC, som har talt med en passager, der beskriver turbulensen som værende så voldsom, at man »stort set svævede ud af flysæderne«.

Hawaiian Airlines har i en pressemeddelelse forklaret, at »der blev ydet lægehjælp til flere gæster og besætningsmedlemmer i lufthavnen for mindre skader, mens nogle hurtigt blev transporteret til lokale hospitaler for yderligere behandling.«

I alt blev tyve mennesker bragt til lokale hospitaler med skader, der blandt andet talte flænger, blå mærker og hovedskader – tre besætningsmedlemmer og 17 passagerer, herunder en 14 måneder gammel baby.

Jon Snook, der er operativ officer hos Hawaiian Airlines, har i kølvandet af hændelsen udtalt, at han er »taknemmelig« for støtten fra beredskabstjenesterne, og at det »ser ud til, at alle kommer til at overleve«.

Han tilføjede desuden, at der har været ustabile vejrforhold på Hawaii for nylig, hvilket skabte udfordringer for flyselskaberne. På dagen for den voldsomme turbulens blev der da også varslet tordenvejr i området.

Det amerikanske National Transportation Safety Board har efter hændelsen meddelt, at sagen efterforskes.

På flyet var, foruden de 10 besætningsmedlemmer, 278 passagerer.