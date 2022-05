Lyt til artiklen

Hun har ikke mistet sit legendariske lille smil. Takket være sit beskyttelsesglas.

For Mona Lisa – et af de mest berømte malerier i verden – fik søndag eftermiddag tværet en kage på sig.

Sådan fortalte Thomas Bonnor til B.T., efter han sammen med sin datter var en tur på musseet Louvre, hvor en mand pludselig rejste sig fra sin kørestol og smed en flødekage mod maleriet.

»Folk var lamslåede. Der gik virkelig et chok gennem forsamlingen på den der måde, hvor man ikke anede, hvad der foregik,« lød det.

Nu bekræfter Louvre også episoden over for B.T.

»En besøgende simulerede en handicapsituation for at bruge en kørestol, så han kunne nærme sig værket. Personen kastede en kage, som han havde gemt i sine personlige ejendele mod maleriet,« skriver de i en mail og oplyser, at maleriet ikke har taget skade.

»Personen blev straks ført væk af vores vagter og overgivet til politiet,« skriver de og understreger, at museet har indgivet en klage.

De skriver samtidig, at de har anvendt deres sædvanlige procedurer for personer med nedsat mobilitet, som giver dem mulighed for at beundre det store Louvre-værk.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Anklagemyndigheden i Paris oplyser, ifølge det franske medie Le Figaro, at en 36-årig mand efter hændelsen er blevet anholdt og indlagt på politihovedkvarterets psykiatriske hospital.

Hændelsen er også blevet delt bredt og omtalt på de sociale medier. En bruger hævder blandt andet, at han var til stede under hændelsen, og at den såkaldte gerningsmand var forklædt med en paryk.

En anden bruger hævder, at den pågældende mand på fransk råbte:

»Der er mennesker, der ødelægger Jorden. Alle kunstnere, tænk på Jorden. Det er derfor, jeg gjorde dette. Tænk på planeten.«

Det er ikke første gang, at Leonardo da Vincis maleri er blevet udsat for hærværk. I august 2009 blev en russisk besøgende på Louvre arresteret efter at have kastet en tom tekop i retning af Mona Lisa.

Museet forklarede derefter, at koppen var knækket mod den pansrede montre, som var blevet lidt ridset.