En bare 36-årig sygeplejerske og mor til tre er det seneste offer i Storbritanniens kamp mod coronavirus.

Næsten 3.000 personer med covid-19 er blevet bekræftet døde i Storbritannien, hvor mere end 30.000 personer er bekræftet smittet.

36-årige Areema Nasreen er dermed blevet en del af en trist statistik.

Det skriver flere britiske medier som Birmingham Mail og Daily Mail.

Sygeplejersken fra Walsall i det midtengelske blev syg med høj temperatur i slutningen af marts.

Da hun begyndte at udvikle voldsom hoste og fik ondt i kroppen, blev han kørt på det lokale hospital, hvor hun selv arbejdede, Walsall Manor Hospital.

Her blev hun indlagt på intensivafdelingen, hvor hun fik hjælp til at trække vejret af en respirator.

I forbindelse med indlæggelsen begyndte hun stille og roligt at komme sig.

Men natten til i dag, fredag, blev hun markant dårligere og døde - uden at have haft andre underliggende sygdomme.

Til et lokalt medie fortalte et familiemedlem, at familien er knust efter tabet af Areema Nasreen, der har arbejdet i 16 år i det britiske sundhedssystem.

»Hun var altid fuld af liv. Hun var så dedikeret i sit job som sygeplejerske, hun elskede det. Hun døde, mens hun lavede det, hun elskede.«

Dermed er hun den anden unge sygeplejerske til at miste livet i Storbritannien natten til fredag.

Få timer inden mistede den 38-årige Aimee O'Rourke livet på QEQM-hospitalet i Kent i det sydøstengelske, skriver Daily Mail.

Ligesom Areema Nasreen var Aimee O'Rourke også mor til tre.

Begge sygeplejersker havde været med i den direkte kamp mod coronavirus, da de havde været med til at behandle patienter for covid-19.

Det står ikke klart, om de fik den frygtede virus på arbejdet.