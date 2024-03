Det begyndte med en udbrændt bil, og det endte med fundet af liget af et lille spædbarn.

Nu har forældrene til det afdøde barn været for retten i Storbritannien.

Den 36-årige mor, Constance Marten, forklarede i retten, at hun aldrig ville skade sit eget barn, og at hun ikke gjorde andet end at elske hende, skriver Sky News.

Hun uddybede, at hun følte »vantro, chok og intens sorg«, da hendes baby døde.

»Jeg tror ikke, at det er noget, jeg vil komme videre fra. Jeg føler mig skyldig, fordi hun var i mine arme,« sagde hun i retten.

Sidste år vakte det stor opmærksomhed, da det britiske par forsvandt sammen med deres nyfødte datter.

Da den udbrændte bil blev undersøgt nærmere, viste det sig, at en fødsel havde fundet sted i den. Sandsynligvis blot en eller to dage før, der var blevet sat ild til den.

En større eftersøgning blev derfor skudt i gang for at finde parret og deres formodede spædbarn.

Parret formåede at være på flugt i 54 dage, hvor de boede i et telt i det kolde vintervejr.

Her ses parret på et overvågningsbillede under eftersøgningen af dem. Foto: Metropolitan Police. Vis mere Her ses parret på et overvågningsbillede under eftersøgningen af dem. Foto: Metropolitan Police.

Anklageren mistænker parret for, at de stak af, fordi de ikke ønskede, at deres nye barn skulle blive tvangsfjernet, som parrets tidligere fire børn blev.

Men det blev således aldrig en mulighed.

For den lille piges lig blev i marts fundet i en Lidl-pose i et kolonihavehus i Brighton. Årsagen er endnu ikke afklaret, men det vurderes, at hun døde af kulde eller samsovning.

Parret nægter sig skyldige i alle forhold, som blandt andet indebærer manddrab, at have skjult fødslen af et barn og børnemishandling.

Parret, Constance Marten og Mark Gordon, er heller ikke helt ukendte for briterne.

Constance Marten kommer nemlig fra en velhavende aristokratisk familie med forbindelser til det britiske kongehus.

Og Martens kæreste, Mark Gordon, er en dømt voldtægtsforbryder.