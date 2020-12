Michael Anderson tog til tandlægen for at få lavet en rodbehandling.

Men bare en halv time efter at den australske mand havde lagt sig i stolen og åbnet munden, holdt han op med at trække vejret. Han blev bare 36 år.

Dødsfaldet er nu i færd med at blive undersøgt ved retten i den australske delstat Victoria. For kunne det tragiske udfald på tandlægebesøget være undgået? Det skriver News.com.au.

Det var tilbage i 2017, at Michael Anderson trådte ind af døren til Collins Street Specialist Dental Centre. Og ved tirsdagens gennemgang i retten blev der rettet flere kritikpunkter mod klinikken.

De blev fremført af anæstesieksperten Forbes McGain, der såede tvivl om, hvorvidt tandlægerne havde taget de rette forholdsregler, da de over 10 minutter gav patienten tre doser af stoffet Propofol på hver 50 milligram.

»Det er et meget farligt stof, som man skal være meget forsigtig med, når det tages i brug,« lød det fra vidnet.

Han påpegede, at man hos tandlægen tilsyneladende ikke på forhånd havde målt blodtrykket hos Michael Anderson, der blev beskrevet som overvægtig og havde et »let forstørret hjerte«. Han stillede samtidig spørgsmålstegn ved, om tandlægeholdet undervejs i bedøvelsesprocessen var opmærksom nok på blodtrykket, da Propofol er et stof, der netop sænker blodtrykket.

Også selve tandlægeklinikkens placering modtog kritik i retten: Det tog simpelthen for lang tid for ambulancepersonalet at nå op på ottende etage i den bygning i Melbourne, hvor Michael Anderson havde fået hjertestop.

Der er ikke faldet en afgørelse i sagen, for høringen fortsætter i februar.