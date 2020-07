En 36-årig mand fra Australien har mistet livet efter at være blevet angrebet af en haj.

Angrebet skete på øen Fraser Island ud for den australske østkyst, nord for millionbyen Brisbane.

Det skriver BBC.

Den afdøde mand var ude at dykke og i færd med at fange fisk med et spyd, også kaldet spearfishing, da hajen gik til angreb og bed ham i benet.

Manden formåede at vende tilbage til kysten, hvor han blev tilset af en læge og sygeplejersker.

Efterfølgende blev han med helikopter fragtet til hospitalet, men hans liv stod ikke til at redde. To og en halv time senere blev han erklæret død som følge af de kvæstelser, han pådrog sig ved angrebet.

Ifølge BBC har borgmester i Fraser Island, George Seymour, udtalt, at det er en 'uhyre trist dag for samfundet'.

Han kondolerer samtidig til de pårørende og siger, at samfundet er i sorg.

Den 36-årige mand er det fjerde offer for et hajangreb i 2020 i Australien.

I 2019 blev 27 mennesker angrebet af hajer i Australien, men ingen blev dræbt.