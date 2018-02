Det er 36 år siden, Hollywood-skuespillerinden Natalie Wood døde under mystiske omstændigheder, da hun sejlede væk i en lille redningsbåd efter et ophedet skænderi og aldrig igen blev set i live.

Det har i hvert fald været hendes efterladte mands, skuespilleren Robert Wagner, forklaring lige siden. Sagen blev lukket, og stjernens død erklæret et uheld.

Men senere har efterforskere i Los Angeles County Sheriff’s Department genåbnet sagen. Og Robert Wagner er nu mistænkt for at have forårsaget sin hustrus død, skriver The Sun.

I CBS-programmet '48 Hours' fortæller chefefterforsker John Corina:

»I løbet af de seneste seks år, hvor vi har efterforsket sagen, er jeg mere og mere begyndt at finde ham mistænkelig. Jeg mener - vi ved nu, at han var den sidste, der var sammen med Natalie, inden hun forsvandt.«

Natalie Wood fotograferet i 1969. Foto: RTStein/MPI/Capital Pictures Natalie Wood fotograferet i 1969. Foto: RTStein/MPI/Capital Pictures

Natalie Wood, der er bedst kendt for sine store roller i 'West Side Story', 'Miraklet på Manhattan' og 'Vildt blod', var en novemberdag i 1981 ombord på familien yacht 'Splendour' med sin mand, skibets kaptajn og hendes ven, skuespiller Christopher Walken, da ægteparret begyndte at skændes, har Robert Wagner senere fortalt.

Da skuespillerinden pludselig var væk, mente han, at hun måtte være sejlet væk i en lille redningsbåd for at fortsætte festen på nabobåden. Men dagen efter blev hendes lig bjærget.

Retsmedicinske undersøgelser slog fast, at hun døde ved drukning eller nedkøling. Hun havde friske mærker flere steder på kroppen, som kunne tyde på et slagsmål, men Robert Wagner nægtede sig skyldig i hendes død, og dødsfaldet blev betragtet som en ulykke.

To uger efter hændelse blev sagen lukket.

Politiet med redningsbåden, hvorfra Natalie Wood angiveligt faldt i vandet og døde, november 1981. Foto: Larry Davis Politiet med redningsbåden, hvorfra Natalie Wood angiveligt faldt i vandet og døde, november 1981. Foto: Larry Davis

Flere har siden kæmpet for at få sagen genåbnet - blandt andet hendes søster Lana Wood, som undrede sig over den angivelige sejltur, da Natalie Wood var rædselsslagen for vand - og i 2011 skete det så. Her blev dødsårsagen ændret fra 'drukneulykke' til 'drukneulykke og andre ubekendte faktorer'.

Siden sagen blev genåbnet, har Robert Wagner nægtet at tale med politiet, men det vil efterforskerne nu lave om på, efter den 87-årige skuespiller er blevet mistænkt.

Mistanken bunder blandt andet i, at han har ændret forklaring flere gange, og at den hver gang har været marginalt anderledes end andre vidners.

»Jeg har ikke set ham fortælle detaljer, der har stemt overens med de andre vidners. Jeg mener, han hele tiden ændrer sin historie en lille smule. Og hans forklaring giver bare ikke mening,« siger John Corina.

Robert Wagner og Natalie Wood fotograferet i 1972. Foto: Uncredited Robert Wagner og Natalie Wood fotograferet i 1972. Foto: Uncredited

Natalie Wood og Robert Wagner blev kærester, da hun var 18, og han var 26. I 1957 blev de gift, indtil de gik fra hinanden i 1962. Ti år senere valgte de dog igen at blive gift.

Robert Wagner har siden skrevet en selvbiografi, hvor han kommer ind på sin version af, hvad der skete den nat.

'Ingen ved det. Der er kun to muligheder: enten prøvede hun at komme væk fra skænderiet, eller også forsøgte hun at fortøje redningsbåden. Men sagen er den, at ingen ved præcis, hvad der skete,' skriver han ifølge The Sun.

'Gav jeg mig selv skylden? Hvis jeg havde været der, kunne jeg have gjort noget. Men jeg var der ikke. Jeg så hende ikke. Døren var lukket, og jeg troede hun var på dækket nedenunder. Jeg hørte ingenting. Men til syvende og sidst er en mand ansvarlig for sin kære, og hun var min kære.'