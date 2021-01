Han har levet under politibeskyttelse i 30 år, men er stadig ikke færdig med at bekrige den italienske mafia.

Og naturligvis bar Italiens mest berømte anti-mafiaanklager Nicola Gratteri for en sikkerheds skyld også mundbind mod corona, da han ankom til første retsdag i landets største retssag i Italien i årtier.

Ikke mindre end 355 personer er anklaget for forskellige former for grov kriminalitet gennem Italiens mest magtfulde mafiagruppering – den såkaldte 'Ndrangheta' med base i Calabrien i den sydlige del af støvlelandet.

Ndrangheta menes at styre indsmuglingen af enorme mængder kokain til Europa fra Sydamerika og andre steder.

Den lange navneliste over anklagede, som det ved et forberedende retsmøde tog tre timer at læse op, rummer blandt andet politikere, embedsmænd og forretningsfolk foruden de mange påståede mafiamedlemmer og håndlangere.

Ved den enorme sag, der er planlagt til at vare mindst et år, skal der ifølge CNN blandt andet indgå 24.000 timers aflyttede samtaler og afhøres 913 vidner i den særligt konstruerede retssal, der er blevet indrettet i et kæmpestort lokale, som tidligere fungerede som call center.

Godt 50 af vidnerne ventes at tiltrække sig særlig opmærksomhed, fordi de er tidligere mafiafolk, der vil bryde deres tavsheds-ed med mafiaen – den såkaldte 'omerta'.

De fleste af de tiltalte blev anholdt under koordinerede politiaktioner i december 2019 i Italien, Tyskland, Schweiz og Bulgarien.

Mafiavirksomhed har skabt store problemer i det moderne Italien i mange perioder og kostet mange menneskeliv. Her ses udbrændte biler, efter en bombe i Palermo dræbte en mafiadommer, Paolo Borsellino, og hans livvagter fra politiet ved den sidste kæmpesag mod mafiafolk i juli 1992. (Arkivfoto) Tony Gentile/Ritzau Scanpix Vis mere Mafiavirksomhed har skabt store problemer i det moderne Italien i mange perioder og kostet mange menneskeliv. Her ses udbrændte biler, efter en bombe i Palermo dræbte en mafiadommer, Paolo Borsellino, og hans livvagter fra politiet ved den sidste kæmpesag mod mafiafolk i juli 1992. (Arkivfoto) Tony Gentile/Ritzau Scanpix

Anklagerne lyder på blandt andet drab og drabsforsøg, afpresning, narkoforbrydelser, embedsmisbrug, ågerrenter og medlemskab af en kriminel organisation.

Omkring 400 advokater vil især forsøge at forfægte de tiltaltes uskyld, mens anklagemyndigheden med den 62-årige mafiajæger Nicola Gratteri i spidsen håber at kunne sætte et mærkbart stød ind over for den mafiasygdom, der har hærget Italien i generationer.

Og retssagens komme har angiveligt allerede fået flere til at turde udfordre mafiaens trusler.

»I de sidste to år har vi set et stigende antal anmeldelser fra undertrykte erhvervsdrivende og borgere, ofre for åger og mennesker, der i årevis har levet med truslen fra 'Ndrangheta,« sagde chefanklager Nicola Gratteri, da han ankom til første retsdag.

Retten skal efter planen mødes seks dage om ugen. I en sidegren af kæmpesagen er 92 andre tiltalte skilt ud til at få deres sager behandlet hurtigt senere i januar. Blandt de anklagede her er Giancarlo Pittelli – advokat og tidligere senator for tidligere premierminister Silvio Berlusconis Forza Italia-parti.

Og i yderligere en sidegren er en tredje gruppe tiltalte anklagere for fem mord. Et af drabsofrene var ifølge anklagerne en af mafiaens egne håndlangere, som blev skudt, fordi han var bøsse.

De godt 300 anklagede i hovedkomplekset er centreret omkring en klanstruktur med forbundne familiegrupperinger med den påståede chef, Luigi Mancuso, 66, i toppen. Han er kendt som 'Onklen' i mafiamiljøet og har tidligere siddet 20 år i fængsel.

Andre af de tiltalte nyder kælenavne som 'Ulven', 'Fatty', 'Lille Ged' og 'Blondie'.