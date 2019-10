Catalonien har været ramt af voldsomme protester, siden ni separatistledere blev idømt lange fængselsstraffe.

350.000 demonstranter var lørdag på gaden i den catalanske hovedby Barcelona.

Det oplyser det lokale politi natten til søndag.

Demonstranterne forvandlede gaderne til et hav af catalanske uafhængighedsflag i den seneste masseprotest mod den spanske højesterets beslutning om at fængsle ni separatistledere.

Den store menneskemængde bevægede sig i et optog fra havnefronten til Gaudís berømte kirkebyggeri La Sagrada Familia. Kirken blev grundet protesterne lukket for besøgende.

Lørdag aften blev demonstrationen præget af medlemmer fra den radikale gruppe, der kalder sig "Komitéen Til Forsvar af Republikken" (CDR).

De mødte op foran politiets hovedkvarter, hvor vinduer og døre var blevet afskærmet.

"Ud med besættelsesstyrkerne" og "ud med det spanske flag", råbte de, mens de kastede plastikbolde og marmorkugler mod de kampklædte politibetjente, der bevogtede bygningen.

Catalonien har været ramt af voldsomme protester, siden højesteretten 14. oktober idømte ni catalanske separatistledere mellem 9 og 13 års fængsel.

Flere end 600 er blevet såret under protesterne i oktober.

Heraf er 367 demonstranter, mens 289 er politibetjente. Det viser de lokale myndigheders opgørelser.

Under lørdagens demonstrationer talte Cataloniens regionale præsident, Quim Torra. Han sagde, at hans regering står sammen med det catalanske folk.

- Vi vil gå lige så langt, som de vil, sagde han.

Han har tidligere sagt, at han vil arbejde for det kontroversielle spørgsmål om Cataloniens uafhængighed. Han har gentagne gange opfordret den spanske regering til at indgå i en dialog.

Catalonierne er fortsat stærkt splittede i spørgsmålet om uafhængighed fra Spanien.

Meningsmålinger viser, at 44 procent af borgerne i Catalonien er for selvstændighed, mens 48 procent er imod.

