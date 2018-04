Alle 350 elever på en norsk skole måtte tirsdag sendes hjem, fordi en kasse med den svenske delikatesse surströmming var blevet åbnet.

Det er nok de færreste herhjemme, der rent faktisk har stiftet direkte bekendtskab med surströmming - som er gærede sild - men mange har efterhånden set diverse videoer af folk, der første gang både lugter eller forsøger at spise den berygtede delikatesse. Noget, der ofte ender med, at folk kaster op.

Fiskene lugter nemlig. Meget.

Det måtte Vestby Ungdomsskole i Akershus også sande tirsdag, efter en elev havde åbnet en kasse med netop surströmming. Det skriver det norske medie VG. Stanken fra de gærede fisk endte nemlig med at forpeste både gange og klasselokaler så meget, at det til sidst var nødvendigt at sende alle eleverne hjem, fordi ingen kunne holde ud at være der.

»Det, der skete, var, at en elev gik rundt i hele bygningen med en kasse surströmming. Eleven endte med at spilde det ud på gulvet rundt omkring,« fortæller skolechefen Cathrine Skjeltorp fra Vestby kommune til VG.

»Det lugtede så slemt, at elever og lærere blev dårlige. Skolens ledelse valgte derfor at sende eleverne hjem cirka en time før, skoledagen skulle slutte,« tilføjer hun.

Surströmming er sild, og det produceres primært i det nordlige Sverige. Fisken bliver vasket, saltet og derefter gæret i åbne beholdere. Når den første gæringsproces er slut, kommes fisken på konserves, hvor den gærer videre. Det er under gæringsprocessen, at den berygtede stank opstår.

Efter eleverne var blevet sendt hjem fra skole, måtte man på skolen gå i gang med at vaske de steder, hvor der var spildt, ligesom der blev skruet godt op for ventilationen.

Den elev, der havde medbragt den famøse fisk, blev sat til at hjælpe med rengøringen.