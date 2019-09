Maratonretssag indledes mod VW. Det er forbrugerorganisationen Vzbv, som rejser sagen på vegne af bilejerne.

Mandag begynder en retssag om den såkaldte dieselskandale i Volkswagen. Over 430.000 personer er med i et massesøgsmål mod den tyske bilproducent, skriver dpa.

Det er forbrugerorganisationen Vzbv, som har rejst sagen på vegne af de mange sagsøgere, som kræver erstatning fra bilfabrikkerne efter svindlen med udslippet fra dieselbiler blev afsløret i 2015.

I sagsanlægget hævder forbrugerorganisationen, at Volkswagen med fuldt overlæg påførte bilkøberne skader ved at installere software, som viste, at bilerne ved test af forurening udsendte langt mindre diesel, end de reelt gjorde i trafikken.

VW's advokat Martine de Lind van Wijngaarden afviser påstanden og siger, at bilkøberne ikke har lidt nogen skader.

Hvis sagsøgerne får medhold i sagen, må de derefter hver især fremføre deres krav over for bilproducenten.

Den tyske justitsminister, Christine Lambrecht, siger op til åbningen af retssagen mandag, at hun ikke regner med nogen hurtig sag, da sagen er uhyre kompliceret og sammensat.

VW antyder, at en dom i den komplicerede sag tidligst vil blive afsagt i 2023.

Derefter kan der gå endnu et år til behandlingen af de individuelle krav. På det tidspunkt vil bilernes markedsværdi være reduceret så meget, at det vil være billigst for VW at købe dem tilbage.

Vzbv er åben over for at indgå et udenomsretligt forlig for at undgå en langvarig retssag.

Volkswagen har indrømmet at have svindlet med 11 millioner biler på globalt plan. "Dieselgate-skandalen" har indtil videre kostet bilkoncernen over 30 milliarder euro (over 224 milliarder kroner) i bøder, kompensation og juridiske omkostninger.

Forbundskansler Angela Merkel sagde under valgkampen i Tyskland i 2017, at store dele af bilindustrien i landet har gamblet en utrolig stor del af deres troværdighed væk.

Det var første gang, at Merkel offentligt kommenterede den serie af kriser og skandaler, der har ramt den store tyske bilindustri.

/ritzau/dpa