Base i Irak med danske soldater blev angrebet tidligere i januar. 34 amerikanske soldater fik hovedskader.

34 amerikanske soldater er blevet diagnosticeret med hovedskader, eksempelvis hjernerystelser, efter et angreb mod en militærbase i Irak tidligere på måneden.

Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon.

Under angrebet var der cirka 130 danske soldater på Al-Asad-basen. Ingen af de danske soldater kom til skade under angrebet.

Først lød meldingen fra amerikansk militær, at ingen kom til skade ved det iranske angreb mod militærbasen.

Senere blev det oplyst, at 11 amerikanske soldater blev behandlet for tegn på hjernerystelse.

Og den seneste melding er altså, at 34 soldater er blevet diagnosticeret hovedskader fra hjernerystelser til traumatiske hjerneskader efter missilangrebet.

Ifølge Pentagon skyldes de skiftende meldinger ikke, at man har forsøgt at tilbageholde information.

Oberstløjtnant Tim Garland fra USA var til stede på basen under angrebet. I et interview med AFP har han berettet om sin oplevelse.

I interviewet beskriver han eksplosionerne fra angrebet som de "højeste og mest kraftfulde lyde", han nogensinde har hørt.

Han fortæller videre, at eksplosioner under angrebet blæste to soldater i vagttårne omkuld. De fik hjernerystelser som følge af hændelsen.

- Det var et mirakel, at de overlevede, fortalte Garland til AFP.

Størstedelen af de danske soldater fra Al-Asad-basen befinder sig i øjeblikket i Kuwait.

Det drejer sig om cirka 100 soldater, der blev flyttet efter angrebet på basen.

De resterende cirka 30 soldater er blevet tilbage på Al-Asad-basen, hvor de blandt andet har til opgave at bevogte dele af basen.

Det nye hold af danske soldater, der skal træne sikkerhedsstyrker i Irak, bliver for nuværende i Danmark. Men de er med kort varsel klar til at tage afsted.

Det er afløserne af de 100 soldater i Kuwait, der i første omgang bliver i Danmark. De 30 soldater på basen i Irak bliver afløst i den kommende tid.

/ritzau/Reuters