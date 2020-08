Millioner af englændere, som ikke er blevet testet positive, menes at have haft covid-19, siger forskere.

Næsten seks procent af befolkningen i England har sandsynligvis været smittet med covid-19, da pandemien var værst. Det siger forskere, som er ved at undersøge, hvor udbredt smitten har været i landet.

Dermed synes adskillige millioner, som ikke er blevet testet positive, at have haft sygdommen.

I alt 313.798 mennesker er blevet testet positive for covid-19 i Storbritannien. 270.971 af tilfældene har været i England, hvilket kun er 0,5 procent af landets indbyggere. Indbyggertallet i England er cirka 56 millioner.

Men et studie, som omfatter undersøgelser af over 100.000 personer, der i England er blevet undersøgt for antistoffer, viser, at knap seks procent af dem havde været smittet. Det tyder på, at 3,4 millioner mennesker havde haft sygdommen i slutningen af juni.

Disse resultater er i overensstemmelse med andre undersøgelser fra blandt andet den nationale statistik, som har antydet, at covid-19 er mere udbredt i samfundet, end de daglige testresultater viser.

Mange i sundhedssektoren har sandsynligvis været smittet. Undersøgelserne viser også, at smitten øjensynligt har været mest udbredt i London, hvor 13 procent har antistoffer.

Etniske minoritetsgrupper er to eller tre gange mere sandsynlige ofre for smitte end hvide personer.

Premierminister Boris Johnson har tidligere sagt, at undersøgelser af antistoffer har afgørende betydning for kampen mod pandemien, men forskere siger, at der er en stor fejlmargin ved disse undersøgelser, og det skaber usikkerhed.

Ifølge en ny opgørelsesmetode lød Storbritanniens officielle coronadødstal onsdag på 41.329 mod tidligere 46.706.

Det er fortsat det højeste i Europa. Lige efter ligger Italien med cirka 35.000 coronarelaterede dødsfald.

/ritzau/Reuters