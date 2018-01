I arkivvideoen foroven kan du se, hvordan du slipper af med flåter.

Flåter kan få selv den største mand til at krybe sammen af skræk eller i værste fald lammelse. Når de rammer en blot fireårig dreng, kan det have alvorlige konsekvenser. Det er i hvert fald sandheden for den nu 11-årige australske Harrison Down.

Da Harrison Down blot var fire år gammel, blev han angrebet af 34 giftige flåter, da den australske familie havde taget den lille dreng med på picnic i haven. Ikke nok med det, så blev moderen også angrebet af over 40 flåter.

Moderen fortæller over for australske News, hvordan familien først troede, det var ufarlige sølus. Men efter halvanden dag kløede det helt ekstremt. Faderen undersøgte moderen og deres barn med et forstørrelsesglas, og her kunne han til sin forfærdelse se, hvordan massevis af flåter mæskede sig i huden.



Den lille søns ryg begyndte at brænde, og der kom røde prikker overalt.

»Få dem ud, mor,« blev han ifølge moderen ved med at sige.

Parret fik fjernet alle flåterne med en pincet, men kort tid efter begyndte Harrison Down at blive alvorlig syg.

Begge fik mavekramper og slem hovedpine og blev behandlet med antibiotika hos lægen.

»Jeg havde mørke ringe under mine øjne, og jeg endte med kun at veje 45 kilo. Jeg kunne ikke holde noget mad inde,« fortæller moderen.

Syv år efter

Syv år efter lider den i dag 11-årige søn stadig under de mange flåter. Både fysisk, men også mentalt. Harrison Down har ofte voldsomme vredesubrud og lider af angst, paranoia og fobier. Fysisk har han også svært ved at følge med sine jævnaldrende klassekammerater, og han er er konstant træt.

Både moderen og sønnen tager omkring 80 piller om dagen, og Harrison Down får stadig antibiotika. Behandlingerne koster op mod 247.000 kroner om året.

De er blevet tetset negativ for den frygtede Borrelia-sygdom, så i dag lever de stadig i uvished om, hvilken sygdom de har fået fra de mange flåter.

